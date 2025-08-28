Ο Ρουί Βιτόρια δήλωσε ικανοποιημένος για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League, αποφεύγοντας ωστόσο να σχολιάσει την επικείμενη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στις δηλώσεις που έκανε μετά τη λήξη του παιχνιδιού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ρουί Βιτόρια:

Για το πόσο σημαντική είναι αυτή η πρόκριση: «Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα. Δείξαμε μια πρόοδο και θέλουμε να χτίσουμε νοοτροπία πρωταθλητή. Ανεβήκαμε επίπεδο στην Ευρώπη, το θέλαμε πάρα πολύ, το κυνηγήσαμε και δείξαμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάθε αντίπαλο και αυτό μας αφήνει ικανοποιημένους. Είμαι χαρούμενος που προπονώ αυτά τα παιδιά και θέλω να καταφέρουμε πολλά στο μέλλον. Είναι σημαντικό όμως και για την Ελλάδα που έχουμε πολλές ομάδες στην Ευρώπη γιατί αυτό βοηθάει τους πάντες, ώστε να υπάρξουν περισσότερες επιτυχίες με πιο εύκολες κληρώσεις».

Για τον Ιωαννίδη: «Συγκεκριμένα δε θέλω να μιλήσω για τον Ιωαννίδη καθώς δε μου αρέσει να μιλάω όταν κάτι δεν έχει οριστικοποιηθεί. Γενικά κάναμε μεταγραφές που θέλαμε και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος γιατί έχουν έρθει νεαροί ποδοσφαιριστές, με θέληση να σταθούν σε υψηλό επίπεδο και να κερδίσουν τίτλους που μαζί με τους υπάρχοντες μπορούν να πάνε πολύ ψηλά την ομάδα, η οποία έχει δύο ισάξιες ενδεκάδες αυτή τη στιγμή».