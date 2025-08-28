Την ώρα που τα πορτογαλικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει θέμα.

Η πορτογαλική ομάδα απέκτησε τον Γιώργο Βαγιαννίδη από τον Παναθηναϊκό, είναι έτοιμη να κάνει δικό της και τον Φώτη Ιωαννίδη και σύμφωνα με τον Τύπο της χώρας ενδιαφέρεται και για τον διεθνή άσο των «ασπρόμαυρων».

Η «A Bola», μάλιστα, έγραψε πως ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να το συζητήσει σοβαρά για ένα ποσό κοντά στα 25 εκατ. ευρώ, κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει σύμφωνα με όσα λένε στην ΠΑΕ.

«Δεν υπάρχει θέμα με τον Κωνσταντέλια και καμία ομάδα», λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ βάζοντας τέλος στο σχετικό σενάριο.