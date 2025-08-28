Επιμένει… ελληνικά η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αφού μετά την απόκτηση του Γιώργου Βαγιαννίδη, αλλά και το έντονο ενδιαφέρον για τον Φώτη Ιωαννίδη, στο στόχαστρό τους φαίνεται πως μπαίνει και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Νέο δημοσίευμα της «A Bola» υπογραμμίζει μάλιστα πως ο 22χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός γνωρίζει για το πρότζεκτ των «λιονταριών» έχοντας ενημερωθεί από τη Σπόρτινγκ.

Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί για ένα ποσό κοντά στα 25 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.