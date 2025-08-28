Για συμφωνία του Ολυμπιακού με την Ίντερ για την απόκτηση του Ιρανού επιθετικού, Μεχντί Ταρεμί, κάνει λόγο ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Μορέτο.

Η επίτευξη του deal εξαρτάται πλέον από τον Ιρανό, που ακόμη δεν έχει απαντήσει θετικά στην πρόταση του Ολυμπιακού, εξετάζοντας τις επιλογές του, με τις δύο ομάδες να πιέζουν για την απάντηση του Ταρέμι.

Ο πολύπειρος επιθετικός την περσινή σεζόν κατέγραψε 43 συμμετοχές με την φανέλα των «νερατζούρι» έχοντας στο ενεργητικό του τρ;iα γκολ και εννιά ασίστ, όμως το φετινό καλοκαίρι βρέθηκε εκτός πλάνων.

Tα καλύτερά του χρόνια ήταν στην Πόρτο, όπου είχε σκοράρει 91 φορές και είχε μοιράσει 56 ασίστ σε 182 αγώνες μεταξύ 2020 και 2024.