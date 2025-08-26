Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η βασίλισσα της Ευρώπης για όσα έχει πετύχει μέσα στο γήπεδο και είναι παράλληλα και η ομάδα που πληρώνει καλύτερα από όλες, όπως δείχνουν οι αριθμοί που συγκέντρωσε η γαλλική L’Equipe.

Με το ανακαινισμένο Σαντιάγκο Μπερναμπέου να έχει εκτοξεύσει τα έσοδα και τους χορηγούς να είναι σταθερά εκεί, όποια κι αν είναι τα αποτελέσματα εντός γηπέδου, η Ρεάλ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους παίκτες καλύτερα συμβόλαια από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα και ακριβώς αυτό συμβαίνει.

Όπως αναφέρει η L’Equipe, μετά τη σχετική έρευνα που έκανε, ο μέσος ετήσιος μισθός στους Μαδριλένους είναι στα 11,2 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν πλησιάζει αυτή τη στιγμή καμία άλλη ομάδα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στη 2η θέση είναι η Μπαρτσελόνα με 7,91 εκατ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα, ακολουθεί στην 3η θέση η Μάντσεστερ Σίτι με 7,43 εκατ. ευρώ, στην 4η είναι η Μπάγερν Μονάχου με 7,38 εκατ., στην 5η η Παρί Σεν Ζερμέν με 7, στην 6η η Άρσεναλ με σχεδόν 7 εκατ. ευρώ, στην 7η η Λίβερπουλ με σχεδόν 6 εκατ. ευρώ, στην 8η η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με σχεδόν 6, στην 9η η Τσέλσι με 4,5 εκατ. ευρώ και στη 10η η Τότεναμ με 4,4.