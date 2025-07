Το όνομα του Φίλιπ Κόστιτς είναι ένα από αυτά που συνδέονται με τον Ολυμπιακό τις τελευταίες μέρες, με τη Γιουβέντους να ζητάει περίπου 4 εκατ. ευρώ για να τον πουλήσει.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να ενισχυθούν στα άκρα της επίθεσης και ανάμεσα στους υποψήφιους στόχους είναι και ο 32χρονος Σέρβος των «μπιανκονέρι». Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζουν στην Ιταλία, όπου κάνουν λόγο για επαφές ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Ο Ολυμπιακός είναι σε συζητήσεις με τη Γιουβέντους για τον Κόστιτς, με τους Τορινέζους να ζητάνε το ποσό των 4 εκατ. ευρώ για να τον πουλήσουν και προτιμούν να τον παραχωρήσουν σε ομάδα εκτός Ιταλίας. Όσο για τον παίκτη, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, είναι θετικός στο ενδεχόμενο να γίνει η μεταγραφή.

Ο Κόστιτς, ο οποίος τη σεζόν 2024-25 ήταν δανεικός στη Φενέρμπαχτσε, δεν υπολογίζεται από τον Ιγκόρ Τούντορ και με τον Φρανσουά Μοντεστό να έχει αναλάβει ως τεχνικός διευθυντής στη Γιούβε είναι πιο εύκολο για τους «ερυθρόλευκους» να… βγάλουν άκρη, αν πραγματικά θέλουν να τον αποκτήσουν.

