Στην ανανέωση του συμβολαίου του με την Κλαμπ Μπριζ μέχρι το 2029 προχώρησε ο Χρήστος Τζόλης, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες.

Ο 23χρονος διεθνής Έλληνας εξτρέμ υπέγραψε το περσινό καλοκαίρι στην ομάδα του Βελγίου και στην πρώτη του σεζόν τα πήγε εξαιρετικά έχοντας ως 21 γκολ και 16 ασίστ σε 37 συμμετοχές, επιδόσεις που βοήθησαν την Μπριζ να κατακτήσει το κύπελλο και να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα.

Οι αριθμοί του Τζόλη δεν πέρασαν απαρατήρητοι από αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες, οι οποίες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους, ο ίδιος όμως είναι μια χαρά στην Κλαμπ Μπριζ και δεν θεωρεί ότι πρέπει να πάρει μεταγραφή την παρούσα στιγμή, οπότε αποδέχθηκε την πρόταση για ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2029.

Οι Βέλγοι ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (14/7) τη νέα συμφωνία τους με τον Έλληνα άσο, ανεβάζοντας και βίντεο στα social media, το οποίο τον δείχνει να υπογράφει το συμβόλαιό του, με το σχετικό μήνυμα να αναφέρει: «Μεγάλη μέρα για το στυλό. Μεγάλη μέρα για εμάς».

Big day for the pen. Bigger day for us. 🖋️📄 pic.twitter.com/7zJlENfskc