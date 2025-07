Ο Βασίλιε Μίτσιτς παρουσιάζεται εδώ και εβδομάδες ως στόχος του Ολυμπιακού και υπάρχουν διάφορες φήμες ακόμη και για συμφωνία, με τον Εβάν Φουρνιέ να απαντάει σε σχετική ερώτηση φιλάθλου.

Ο Γάλλος σταρ των «ερυθρόλευκων» αποφάσισε να ανοίξει διάλογο με τους ακόλουθούς του στο X (πρώην Twitter) και απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις, ακόμη κι αν αυτές αφορούσαν τον Γιόνας Βαλαντσιούνας και τον Παναθηναϊκό.

Ο Φουρνιέ, ο οποίος απάντησε και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο που τον ρώτησε για τον αδερφό του, Κώστα, που υπέγραψε στον Ολυμπιακό, δέχθηκε ερώτηση και για τον Μίτσιτς. «Ξέρεις αν ο Μίτσιτς θα υπογράψει στον Ολυμπιακό;», ρώτησε ένας φίλαθλος και ο Γάλλος δεν απέφυγε να απαντήσει.

«Νομίζω πως υπάρχουν πολλοί που απλώς θέλουν λίγη προσοχή στο Twitter. Να πιστεύετε κάτι μόνο όταν γίνει επίσημο», έγραψε σχετικά ο Φουρνιέ.

