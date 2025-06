Αλβανία και Σερβία αναμετρώνται στα Τίρανα το βράδυ του Σαββάτου (7/6, 21:45) για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Μία αναμέτρηση με τεταμένο παρελθόν που έχει κινητοποιήσει τις Αρχές της χώρας για την πρόληψη τυχόν επεισοδίων.

Το κλίμα είναι «καυτό», αφού μόλις δύο ώρες πριν τη σέντρα, οπαδοί της Αλβανίας τράβηξαν με δύναμη σημαία της Σερβίας με αποτέλεσμα να τη σκίσουν. Οι οπαδοί τραγούδησαν παράλληλα συνθήματα, ενώ κάποιοι απαθανάτισαν με το κινητό τους τη σκηνή.

07.06.2025, Albania🇦🇱 fans before match with Serbia🇷🇸, World Cup qualifier, click for more here: https://t.co/LG4BeuuHmr pic.twitter.com/qtsUyxBrnm