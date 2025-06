O young hustla του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου Lamine Yamal ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Barcelona μέχρι το 2031 και το γιόρτασε με πολύ τραπ, fancy ρούχα και πανάκριβα μενταγιόν. Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ποζάρει με δυο μενταγιόν που σου μπαίνουν στο μάτι και στο βγάζουν καθώς είναι διακοσμημένα με διαμάντια και κρυστάλλους.

Το ένα μενταγιόν έχει αλυσίδα από πολύχρωμες πέτρες και φέρει το λογότυπο “El”, σήμα κατατεθέν του El Youngkingz μια ομάδα με καλλιτεχνικό streetwear χαρακτήρα που συνδέεται με τον γνωστό Πορτορικανό ράπερ Myke Towers. To δεύτερο μενταγιόν είναι πιο chunky, χρυσό και γράφει “Young Kingz”, που είναι το όνομα της κολεκτίβας 304xEl Youngkingz. Στη λεζάντα του story ο Lamine έγραψε “304xEl Youngkingz @myketowers rompióo como siempre” κάτι που υποδηλώνει πως πρόκειται για custom made neckless με urban υπόβαθρο τα οποία φορά ο ίδιος ως fashion statement.

Γενικά τα συγκεκριμένα μενταγιόν τα φορούν ράπερς, τράπερς και κάτοικοι των ghettos ενώ δημοφιλή είναι και στην ποδοσφαιρική κουλτούρα που τα κοσμήματα τύπου iced out, δηλαδή με επιγραφές από διαμάντια χρησιμοποιούνται για την έκφραση ταυτότητας, status και στιλ. Το wonder kid της Barcelona έχει δείξει πολλές φορές πως υποστηρίζει με τις εμφανίσεις του το ghetto glory look και τα συγκεκριμένα μενταγιόν επιβεβαιώνουν το στιλ που κάνει embrace o παιχταράς της γενιάς z.

Kαθώς όπως είπαμε τα μενταγιόν είναι custom made και iced out δηλαδή φτιαγμένα κατά παραγγελία και από πολύτιμα υλικά όπως λευκόχρυσο, ροζ χρυσό ή ασήμι, και διακοσμημένα με διαμάντια ή ζιρκόνια (CZ) οι τιμές κυμαίνονται από 5000 έως και 50000 ευρώ αλλά και παραπάνω για το κάθε ένα με το δεύτερο αυτό των “Young Kingz” που είναι μεγαλύτερο και πιο περίτεχνο να είναι πιθανόν και πιο ακριβό. Βέβαια, όχι ότι το “El” πάει πίσω, αφού μπορεί να είναι μικρότερο αλλά φαίνεται φτιαγμένο πιθανόν από ζαφείρια και ρουμπίνια που είναι πανάκριβα. Αν λοιπόν μιλάμε όντως για custom δημιουργίες για το οποίο είμαστε σχεδόν βέβαιοι, τότε το “Young Kingz” pendant κοστολογείται από €10.000–€30.000 και το “El” pendant αξιολογείται από €5.000–€15.000. Βέβαια, οι αλυσίδες από τις οποίες κρέμονται μπορεί να φτάσουν και τις €20.000, ανάλογα με το μέταλλο και τις πέτρες. Αυτάααα.