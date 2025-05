Ο Κώστας Τσιμίκας πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τη Λίβερπουλ και είναι πολύ πιθανό, πλέον, το να πάρει μεταγραφή, με τις Λιντς, Βαλένθια και Λιλ να ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Ο 29χρονος διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ υπέγραψε τον Αύγουστο του 2020 στους «κόκκινους» και πέντε χρόνια μετά η αποχώρησή του μοιάζει πιο πιθανή από ποτέ. Ήδη, άλλωστε, έχουν αρχίσει και τα ρεπορτάζ για το πού μπορεί να συνεχίσει την καριέρα του.

Όπως, λοιπόν, υποστηρίζει η Daily Mail, υπάρχει ενδιαφέρον από τις Λιντς, Βαλένθια και Λιλ, με τη Λίβερπουλ να περιμένει τις προτάσεις τους. Ο Τσιμίκας έχει συμβόλαιο ως το 2027 με την πρωταθλήτρια Αγγλίας και τη φετινή σεζόν μέτρησε 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας δύο ασίστ.

