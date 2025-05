Σε κατάσταση σοκ είναι η Μονακό καθώς 17χρονος μπασκετμπολίστας του συλλόγου σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο υπήρξαν και πέντε τραυματίες, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους.

Όπως αναφέρει η γαλλική ομάδα σε ανακοίνωσή της, το δυστύχημα έγινε το βράδυ του Σαββάτου (10/5), όταν το μικρό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν παίκτες, ο προπονητής και φυσικά ο οδηγός, ανατράπηκε για άγνωστους, προς το παρόν, λόγους.

Ένας 17χρονος αθλητής έχασε τη ζωή του ενώ υπάρχουν και πέντε τραυματίες, με τη σχετική ανακοίνωση των Μονεγάσκων να αναφέρει τα εξής.

«Η Μονακό με θλίψη επιβεβαιώνει το τραγικό δυστύχημα που συνέβη χθες το βράδυ, καθώς η ομάδα που αγωνίζεται στην Nationale 3 επέστρεφε από έναν αγώνα που διεξήχθη νωρίτερα αυτό το Σάββατο. Ένας παίκτης έχασε τη ζωή του και πέντε άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν (ο προπονητής, τρεις παίκτες και ο οδηγός). Όλα ερευνώνται αυτή τη στιγμή.

Υπό αυτές τις τραγικές συνθήκες, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συλλόγου επιθυμούν να εκφράσουν τα πιο ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και στους αγαπημένους του και να σταθούν στο πλευρό των τραυματιών και ολόκληρου του προσωπικού που επλήγη από αυτό το συμβάν.

Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή απόψε πριν από τον αγώνα της Betclic Elite μεταξύ της ομάδας μας και της Μπουργκ, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 7 μ.μ. στην αίθουσα Gaston Médecin».

Η είδηση, φυσικά, προκάλεσε σοκ στο γαλλικό μπάσκετ και στη Euroleague, στο Final Four της οποίας έχει προκριθεί η Μονακό και μάλιστα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό, με τους «ερυθρόλευκους» και τον Παναθηναϊκό να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους με σχετικές αναρτήσεις στα social media.

