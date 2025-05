Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τρίτη (6/5) την Αναντολού Εφές στο παιχνίδι που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα προκριθεί στο Final Four της Euroleague και οπαδοί εκτόξευσαν πυροτεχνήματα έξω από το ξενοδοχείο στο οποίο κατέλυσε η αποστολή των Τούρκων.

Η σειρά είναι στο 2-2 μετά τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, οπότε χρειάζεται το πέμπτο για να κριθεί ποια από τις δύο ομάδες θα βρεθεί στο Άμπου Ντάμπι για να διεκδικήσει το τρόπαιο.

Οι «πράσινοι» θα έχουν τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών τους καθώς τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα και η ατμόσφαιρα θα είναι καυτή στο ΟΑΚΑ. Ακόμη και στο ξενοδοχείο στο οποίο κατέλυσε η αποστολή της Εφές, πάντως, υπήρχε… θόρυβος.

Ο λόγος ήταν τα πυροτεχνήματα που έριξαν τα ξημερώματα της Τρίτης οπαδοί του Παναθηναϊκού, με το σχετικό βίντεο να ανεβαίνει στα social media από λογαριασμό που ασχολείται με τη δράση των οργανωμένων οπαδών σε όλες τις χώρες.

06.05.2025, Panathinaikos🇬🇷 – Anadolu Efes🇹🇷, info Gate13: Today is a very crucial game against Efes Pilsen for Basketball EuroLeague.. Yesterday some went to hotel of Efes just to remind them that we Today they jungle is waiting them 😉, click for more here:… pic.twitter.com/yD8ttdwjHT