Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των playoffs της Super League. Στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι να πάρουν τη νίκη που θα τους εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, σε ένα ματς υψηλού ενδιαφέροντος στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το γήπεδο αναμένεται ασφυκτικά γεμάτο, αφού οι φίλοι της ομάδας έχουν ήδη φροντίσει για ένα ακόμη sold out. Εκτός από τους φιλάθλους, στην αναμέτρηση θα δώσουν το «παρών» και έξι σκάουτ ευρωπαϊκών συλλόγων, οι οποίοι θα έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους στους νεαρούς Μπάμπη Κωστούλα και Χρήστο Μουζακίτη.

🚨 JUST IN

Arsenal scout Toni Lima will be in attendance at the Karaiskakis Stadium this Sunday for the clash between Olympiacos and AEK.



Arsenal are among several European clubs keeping a close eye on Greek talents Charalampos Kostoulas and Christos Mouzakitis.… pic.twitter.com/IpT1LxYIFJ