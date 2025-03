H Εθνική Ελλάδας θα βρίσκεται στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η σελίδα Football Meets Data.

Το «Football Meets Data» έκανε μια πρώτη πρόβλεψη για το επόμενο Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αμερικής.

Με επτά ομάδες να έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση (ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς ως συνδιοργανώτριες και Αργεντινή, Ιαπωνία, Ιράν, Νέα Ζηλανδία μέσα από τα προκριματικά των Ηπείρων τους), η γνωστή ιστοσελίδα υπολογισμού δεδομένων στο ποδόσφαιρο επιχειρεί μια τολμηρή προσέγγιση για τις 48 συμμετέχουσες.

Ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται και η Ελλάδα, η οποία σύμφωνα με την εν λόγω εφαρμογή θα προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο μέσα από τα playoffs. Τερματίζοντας δηλαδή 2η πίσω από τη Δανία στον όμιλο. Με τον ίδιο τρόπο θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο τουρνουά και οι Τουρκία, Σερβία, Νορβηγία, Βενεζουέλα και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όντας οι 6 από τις 12 ομάδες που θα αποτελέσουν το 4ο γκρουπ δυναμικότητας.

Οι άλλες μισές είναι σύμφωνα με την πρόβλεψη οι Νέα Ζηλανδία, Ονδούρα, Γκάνα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία και Σαουδική Αραβία.

[📊 2026 World Cup – projected participants]



Change since last update:



▪️🇺🇿 Uzbekistan climbs to Pot 3, as 🇮🇶 Iraq is no longer projected to qualify



🔸 seeding pots are 'as things stand' – based on Apr 2025 FIFA pts pic.twitter.com/uFFeUdEupu