Ο Conor McGregor εθεάθη να φτύνει στο πρόσωπο έναν πολίτη που εξέφρασε τη στήριξή του στον αντίπαλό του, Khabib Nurmagomedov, αναζωπυρώνοντας τη μακροχρόνια διαμάχη τους.

Ο 36χρονος ιρλανδός πυγμάχος προκάλεσε και πάλι αντιδράσεις την περασμένη εβδομάδα, όταν ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ρατσιστικά σχόλια κατά του πρώην πρωταθλητή UFC στην κατηγορία lightweight, Khabib, ο οποίος τον είχε νικήσει στο UFC 229 το 2018. Παρόλο που διέγραψε αργότερα τις αναρτήσεις του, κατέστη σαφές ότι η έχθρα του με τον αθλητή από το Νταγκεστάν παραμένει ζωντανή.

Σε νέο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, ο McGregor φαίνεται να περπατά σε εμπορικό κέντρο, όταν ένας άνδρας φώναξε: «Πάμε Khabib!» Ο McGregor αντέδρασε αμέσως, γύρισε και αντιμετώπισε τον άνδρα από κοντινή απόσταση, φτύνοντάς τον στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, απομακρύνθηκε εκφράζοντας αηδία και είπε οργισμένος: «Σε έφτυσα στο πρόσωπο. Τι θα κάνεις; Τίποτα».

Conor McGregor spit in this guys face after he yelled “Let’s go Khabib” 😬



“I spit in your face, what you do? Nothing.”#UFC #MMApic.twitter.com/eDSV3FwHL2