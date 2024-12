Η απογοητευτική πορεία της Μάντσεστερ Σίτι συνεχίστηκε το Σάββατο (21/12) στο Βίλα Παρκ, όπου γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Άστον Βίλα. Τα γκολ των Τζον Ντουράν και Μόργκαν Ρότζερς σφράγισαν την ένατη ήττα της ομάδας σε 12 αγώνες. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, αν και παραμένει πρώτος σκόρερ της Premier League με 13 γκολ, αντιμετώπισε και πάλι δυσκολίες, πετυχαίνοντας μόλις ένα τέρμα στα τελευταία έξι ματς με τη Σίτι.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι οπαδοί της ομάδας εξέφρασαν την απορία τους για την επιλογή του Πεπ Γκουαρντιόλα να διατηρήσει τον Ιλκάι Γκουντογκάν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Φιλ Φόντεν κατάφερε να μειώσει το σκορ στις καθυστερήσεις, κάνοντας το 2-1, αλλά η Άστον Βίλα κράτησε τη νίκη μέχρι το τέλος. Σε σχετικές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας οπαδός σχολίασε:

«Γιατί ο Πεπ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Γκουντογκάν; Δεν είναι πουθενά. Ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση. Είναι αργός». Ένας άλλος έγραψε στο Twitter: «Αν ο Πεπ συνεχίσει να παίζει με τους μεγαλύτερους σε ηλικία παίκτες του, δεν φαίνονται καν να κερδίζουν. Ο Γουόκερ, ο Σίλβα και ο Γκουντογκάν δεν είναι πλέον όπως ήταν παλιά».

Ένας τρίτος οπαδός της Σίτι πρόσθεσε: «Οι Γκουντογκάν και Γκρίλις συνεισέφεραν μηδέν σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Πεπ θα τους κρατήσει μέχρι το τέλος του αγώνα». Ενώ υπήρξε κι ένας άλλος δυσαρεστημένος οπαδός των Πολιτών, ο οποίος σχολίασε: «Το είπα ήδη, η Μάντσεστερ Σίτι θα συνεχίσει να χάνει αν συνεχίσει να παίζει τον Σίλβα και τον Γκουντογκάν. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ένοχος. Ο Χάαλαντ μπορεί επίσης να ξεκουραστεί».

Man City have now lost nine of their last 12 games across all competitions, more than in the previous 106 matches combined (8) and are winless in their last eight away games, losing seven.



