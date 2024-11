H 4η έκδοση του Nations League ολοκληρώνει αύριο (19/11) τη διαδρομή της στη φάση των ομίλων. Εννέα αγώνες απόψε (18/11) και ισάριθμοι αύριο (19/11) είναι προγραμματισμένοι στους ομίλους και των τεσσάρων League της διοργάνωσης.

Αυτή είναι η κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα και αυτά χρειάζονται οι ομάδες στις τέσσερις League για να φτάσουν στους στόχους τους, σύμφωνα με την UEFA:

League A

1 όμιλος

18 Νοεμβρίου: Κροατία – Πορτογαλία, Πολωνία – Σκωτία

* Η Πορτογαλία προκρίθηκε στα προημιτελικά ως νικήτρια του ομίλου.

* Η Κροατία θα προκριθεί στα προημιτελικά εάν αποφύγει την ήττα από την Πορτογαλία ή η Σκωτία δεν κερδίσει την Πολωνία. Εάν η Κροατία χάσει και η Σκωτία κερδίσει, θα μετρηθούν για τη δεύτερη και την τρίτη θέση στη συνολική διαφορά τερμάτων, μετά τα συνολικά γκολ που σημειώνονται, μετά τα συνολικά εκτός έδρας γκολ, μετά τις γενικές νίκες και μετά τις γενικές εκτός έδρας νίκες . Εάν η Σκωτία τερματίσει δεύτερη, η Κροατία θα μπει στα play-off της League A/B.

* Η Πολωνία δεν μπορεί να φτάσει στα προημιτελικά. Η Πολωνία θα μπει στα play-off της League A/B εάν αποφύγει την ήττα από τη Σκωτία. Διαφορετικά, η Πολωνία θα υποβιβαστεί.

* Η Σκωτία θα προκριθεί στα προημιτελικά εάν κερδίσει την Πολωνία και η Κροατία χάσει από την Πορτογαλία, εάν η Σκωτία τερματίσει μπροστά από την Κροατία με τα παραπάνω κριτήρια. Η Σκωτία θα μπει στα play-off της League A/B εάν κερδίσει αλλά δεν ξεπεράσει την Κροατία. Η Σκωτία θα υποβιβαστεί αν δεν κερδίσει.



2ος όμιλος

* Η Γαλλία προκρίθηκε στα προημιτελικά ως νικήτρια του ομίλου.

* Η Ιταλία προκρίθηκε στα προημιτελικά ως δευτεραθλήτρια του ομίλου.

* Το Βέλγιο θα μπει στα play-off της League A/B.

* Το Ισραήλ υποβιβάζεται στη League B.

3ος όμιλος

19 Νοεμβρίου: Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ολλανδία, Ουγγαρία – Γερμανία

* Η Γερμανία προκρίθηκε στα προημιτελικά ως νικήτρια του ομίλου.

* Η Ολλανδία προκρίνεται στα προημιτελικά ως δευτεραθλήτρια του ομίλου.

* Η Ουγγαρία επιβεβαιώθηκε στα play-off της League A/B.

* Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη υποβιβάζεται στη League B.

4ος όμιλος

18 Νοεμβρίου: Σερβία – Δανία, Ισπανία – Ελβετία

* Η Ισπανία προκρίθηκε στα προημιτελικά ως νικήτρια τoυ ομίλου.

* Η Δανία θα προκριθεί στα προημιτελικά εάν αποφύγει την ήττα από τη Σερβία. Σε αντίθετη περίπτωση, η Δανία θα μπει στα play-of της League A/B.

* Η Σερβία θα προκριθεί στα προημιτελικά αν κερδίσει τη Δανία. Σε αντίθετη περίπτωση, η Σερβία θα μπει στα play-off της League A/B.

* Η Ελβετία υποβιβάζεται στη League B.

League B

1ος όμιλος

19 Νοεμβρίου: Τσεχία – Γεωργία, Αλβανία – Ουκρανία

* Αν κερδίσει η Τσεχία και κερδίσει η Αλβανία – η Τσεχία προβιβάζεται στην League A, η Αλβανία επιβεβαιώνεται στα play-off της League A/B, η Γεωργία επιβεβαιώνεται στα play-off της League B/C και η Ουκρανία υποβιβάζεται στην League C.

* Εάν η Τσεχία νικήσει και η Αλβανία και η Ουκρανία έρθουν ισόπαλες – η Τσεχία προβιβάζεται στην League A, η Αλβανία επιβεβαιώνεται στα play-off της League A/B, η Γεωργία επιβεβαιώνεται στα play-off της League B/C και η Ουκρανία υποβιβάζεται στην League C.

* Εάν η Τσεχία κερδίσει και η Ουκρανία κερδίσει – η Τσεχία προβιβάζεται στην League A, η Ουκρανία επιβεβαιώνεται στα play-off της League A/B και η Γεωργία και η Αλβανία θα μετρηθούν για την τρίτη και την τέταρτη θέση στη συνολική διαφορά τερμάτων, στη συνέχεια θα σημειωθούν συνολικά γκολ , μετά συνολικά εκτός έδρας γκολ, μετά γενικές νίκες, μετά γενικές εκτός έδρας νίκες.

* Εάν κερδίσει η Γεωργία και κερδίσει η Αλβανία – Η Γεωργία και η Αλβανία θα μετρηθούν για πρώτη και δεύτερη στη συνολική διαφορά τερμάτων, μετά τα συνολικά γκολ που σημειώνονται, μετά τα συνολικά εκτός έδρας γκολ, μετά τις γενικές νίκες και μετά τις γενικές εκτός έδρας νίκες . Η Τσεχία επιβεβαιώνεται στα play-off της League B/C και η Ουκρανία υποβιβάζεται στη League C.

* Αν η Γεωργία κερδίσει και η Αλβανία και η Ουκρανία έρθουν ισόπαλες – Η Γεωργία προβιβάζεται στην League A, η Τσεχία επιβεβαιώνεται στα play-off της League A/B, η Αλβανία επιβεβαιώνεται στα play off της League B/C και η Ουκρανία υποβιβάζεται στην League C.

* Εάν κερδίσει η Γεωργία και κερδίσει η Ουκρανία – Η Γεωργία προβιβάζεται στην League A, η Τσεχία επιβεβαιώνεται στα play-off της League A/B, η Ουκρανία επιβεβαιώνεται στα play off της League B/C και η Αλβανία υποβιβάζεται στην League C.

* Εάν η Τσεχία και η Γεωργία φέρουν ισοπαλία και η Αλβανία κερδίσει – η Αλβανία προβιβάζεται στην League A, η Τσεχία επιβεβαιώνεται στα play-off της League A/B, η Γεωργία επιβεβαιώνεται στα play-off της League B/C και η Ουκρανία υποβιβάζεται στην League C .

* Εάν η Τσεχία και η Γεωργία φέρουν ισοπαλία και Αλβανία και Ουκρανία έρθουν επίσης ισόπαλες- η Τσεχία προβιβαστεί στην League A, η Γεωργία επιβεβαιωθεί στα play-off της League A/B, η Αλβανία επιβεβαιωθεί στα play-off της League B/C και η Ουκρανία υποβιβαστεί σε League C.

* Εάν η Τσεχία και η Γεωργία φέρουν ισοπαλία και η Ουκρανία κερδίσει – η Τσεχία προβιβάζεται στην League A, η Ουκρανία επιβεβαιώνεται στα play-off της League A/B, η Γεωργία επιβεβαιώνεται στα play-off της League B/C και η Αλβανία υποβιβάζεται στην League C .

2ος όμιλος

* Η Αγγλία προβιβάζεται στην League A ως νικήτρια του Ομίλου Β2.

* Η Ελλάδα θα μπει στα play-off της League A/B.

* Η Ιρλανδία θα μπει στα play-off του League B/C

* Η Φινλανδία υποβιβάζεται στη League C.

3ος όμιλος

* Η Νορβηγία προβιβάζεται στην League A ως νικήτρια του ομίλου Β2.

* Η Αυστρία θα μπει στα play-off της League A/B.

* Η Σλοβενία θαα μπει στα play-off της League B/C

* Το Καζακστάν υποβιβάζεται στη League C.

4ος όμιλος

19 Νοεμβρίου: Ουαλία – Ισλανδία, Μαυροβούνιο – Τουρκία

* Η Τουρκία θα προβιβαστεί στην League A εάν κερδίσει το Μαυροβούνιο ή εάν η Ουαλία δεν καταφέρει να κερδίσει την Ισλανδία.

* Εάν η Τουρκία φέρει ισοπαλία και η Ουαλία κερδίσει, θα μετρηθούν για την πρώτη και τη δεύτερη θέση στη συνολική διαφορά τερμάτων, μετά τα συνολικά γκολ που σημειώνονται, μετά τα συνολικά εκτός έδρας γκολ, μετά χαμηλότερο σύνολο πόντων πειθαρχίας και, στη συνέχεια, θα θέση στη λίστα πρόσβασης του Nations League 2024-25.

* Εάν η Τουρκία χάσει και η Ουαλία κερδίσει, η Τουρκία θα επιβεβαιωθεί στα play-off της League A/B.

* Η Ουαλία θα προβιβαστεί στην League A εάν κερδίσει την Ισλανδία και η Τουρκία χάσει από το Μαυροβούνιο ή με τα παραπάνω κριτήρια εάν κερδίσει και η Τουρκία ισοφαρίσει. Εάν η Ουαλία ισοφαρίσει θα επιβεβαιωθεί στα play-off της League A/B, και αν ηττηθεί θα επιβεβαιωθεί στα play off της League B/C.

* Η Ισλανδία θα επιβεβαιωθεί στα play-off της League A/B αν κερδίσει την Ουαλία. Μια ισοπαλία ή μια ήττα θα επιβεβαιώσει την Ισλανδία στα play-off της League B/C.

* Το Μαυροβούνιο υποβιβάζεται στη League C.

League C

1ος όμιλος

19 Νοεμβρίου: Σουηδία – Αζερμπαϊτζάν, Σλοβακία – Εσθονία

* Η Σουηδία προβιβάζεται στη League B.

* Η Σλοβακία επιβεβαιώθηκε στα play-off της League B/C.

* Η Εσθονία θα παραμείνει στην League C για την επόμενη διοργάνωση.

* Το Αζερμπαϊτζάν επιβεβαιώθηκε στην τέταρτη θέση.

2ος όμιλος

18 Νοεμβρίου: Ρουμανία – Κύπρος, Κόσοβο – Λιθουανία

* Εκκρεμεί η απόφαση για το παιχνίδι Ρουμανία-Κόσοβο πυο διακόπηκε εξαιτίας μετα την αποχώρηση των παικτών του Κοσόβου.

* Η Κύπρος είναι ασφαλής από τον υποβιβασμό και περιμένει την απόφαση.

* Η Λιθουανία έχει επιβεβαιωθεί στην τέταρτη θέση αν δεν κερδίσει την Κύπρο.

3ος όμιλος

18 Νοεμβρίου: Βουλγαρία – Λευκορωσία, Λουξεμβούργο – Βόρεια Ιρλανδία

* Η Βόρεια Ιρλανδία θα ανέβει αν αποφύγει την ήττα από το Λουξεμβούργο ή δεν κερδίσει η Βουλγαρία. Διαφορετικά, η Βόρεια Ιρλανδία θα μπει στα play-off της League B/C.

* Η Βουλγαρία θα ανέβει αν κερδίσει τη Λευκορωσία και η Βόρεια Ιρλανδία χάσει.

* Η Βουλγαρία θα μπει στα play-off της League B/C εάν κερδίσει και η Βόρεια Ιρλανδία αποφύγει την ήττα ή εάν η Βουλγαρία ισοφαρίσει.

* Η Βουλγαρία θα παραμείνει στη League C αν χάσει.

* Η Λευκορωσία θα μπει στα play-off της League B/C εάν κερδίσει τη Λευκορωσία. Διαφορετικά, θα παραμείνουν στη League C.

* Το Λουξεμβούργο επιβεβαιώθηκε στην τέταρτη θέση.

4ος όμιλος

17 Νοεμβρίου: Βόρεια Μακεδονία – Νησιά Φαρόε, Λετονία – Αρμενία

* Η Βόρεια Μακεδονία προβιβάζεται στη League B.

* Τα Νησιά Φαρόε θα εισέλθουν στα play-off ανόδου εάν νικήσουν τη Βόρεια Μακεδονία, εάν οι Νησιά Φαρόε φέρουν ισοπαλία και η Λετονία δεν κερδίσει την Αρμενία ή ανεξάρτητα από το εάν η Λετονία και η Αρμενία φέρουν ισοπαλία. Τα Νησιά Φαρόε δεν μπορούν να υποβιβαστούν.

* Η Αρμενία θα μπει στα play-off ανόδου εάν νικήσει τη Λετονία και ηττηθούν τα Νησιά Φαρόε. Η Αρμενία θα είναι ασφαλής από τον υποβιβασμό αν αποφύγει την ήττα από τη Λετονία.

* Η Λετονία θα μπει στα play-off ανόδου αν κερδίσει την Αρμενία και τα Νησιά Φαρόε δεν κερδίσουν. Η Λετονία θα είναι ασφαλής από τον υποβιβασμό αν κερδίσει την Αρμενία.

League D

1ος όμιλος

18 Νοεμβρίου: Λιχτενστάιν – Σαν Μαρίνο

* Το Γιβραλτάρ θα ανέβει αν το Σαν Μαρίνο δεν κερδίσει το Λιχτενστάιν. Σε αντίθετη περίπτωση, το Γιβραλτάρ θα μπει στα play-off του League C/D.

* Το Σαν Μαρίνο θα ανέβει αν κερδίσει το Λιχτενστάιν. Το Σαν Μαρίνο θα μπει στα play-off του League C/D αν φέρει ισοπαλία.

* Το Λιχτενστάιν θα μπει στα play-off της League C/D αν κερδίσει το Σαν Μαρίνο.

2ος όμιλος

19 Νοεμβρίου: Μάλτα – Ανδόρα

* Η Μολδαβία έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση και την άνοδο στη League C.

* Η Μάλτα επιβεβαιώθηκε στα play-off του League C/D.

* Η Ανδόρα θα παραμείνει στη League D για την επόμενη διοργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ