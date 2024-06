Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα (19/06) το τέλος της συνεργασίας του με τον Αϊζάια Κάνααν, ευχαριστώντας τον παράλληλα για την διετή προσφορά του στην ομάδα.

«Σε ευχαριστούμε για την πίστη, την σκληρή δουλειά και την αφοσίωση στον οργανισμό του Ολυμπιακού. Σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο βήμα της καριέρας σου», ανέφερε το σχετικό μήνυμα του Ολυμπιακού για τον Κάνααν.

Θυμίζουμε ότι ο 33χρονος άσος αγωνίστηκε για δύο χρόνια με τους Πειραιώτες, ερχόμενος από την Γαλατάσαραϊ, για να κερδίσει μαζί τους ένα πρωτάθλημα, δύο Κύπελλα και ισάριθμα Σούπερ Καπ.

🙏🏽 Thank you @SiP03 for your loyalty, hard work, and dedication to Olympiacos BC organisation! We are wishing you the best of luck in the next step of your career. #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/6dzkwKDMUb