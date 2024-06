Ακόμη ένα περιστατικό που έγινε στα γήπεδα της Γερμανίας για το Euro 2024 ήρθε να ρίξει κι άλλο… λάδι στην ένταση που υπάρχει από την αρχή της διοργάνωσης.

O δημοσιογράφος από το Κόσοβο, Αρλίντ Σαντίκου, βρέθηκε στην «Veltins Arena», για να καλύψει το Σερβία – Αγγλία (0-1), στράφηκε προς την εξέδρα που βρέθηκαν οπαδοί της πρώτης και έκανε τη χαρακτηριστική χειρονομία, σχηματίζοντας τον αλβανικό αετό με τα χέρια του.

Kosovo sports journalist Arlind Sadiku does the eagle in front of the Serbians. 🇦🇱🇽🇰👐



BRAVO @arlindsadiku89! 👏#EURO2024

pic.twitter.com/vLhIngTA1f