«Nο Scotland, no party» τραγουδούσαν οι φίλαθλοι της Σκωτίας πριν από την αναμέτρηση της πρεμιέρας του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, και οι οικοδεσπότες γερμανοί το πήραν… τις μετρητοίς, στήνοντας το δικό τους πάρτι στον αγωνιστικό χώρο όπου επιικράτησαν άνετα με 5-1.

Ο σερ Αλεξ Φέργκιουσον, παρακολουθώντας το ματς από τις εξέδρες της Αλιάνζ Αρένα, προφανώς θα σκεφτόταν διάφορες παρεμβάσεις αλλά αρκέστηκε στην καλή παρέα με έναν άλλο θρύλο των πάγκων που βρέθηκε στο γήπεδο του Μονάχου, τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Τους δύο προπονητές συνδέει φιλία ετών από την εποχή που ο Μουρίνιο καθόταν στον πάγκο της Τσέλσι και ο Φέργκιουσον σε εκείνον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Sir Alex Ferguson 🤝 Jose Mourinho



Two icons of the Premier League take in the opening game of Euro 2024 🤩#EURO2024 pic.twitter.com/oZHUtJ0vPd