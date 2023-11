Closest U2⃣1⃣ profiles to #LeonardoBonucci, from most to least expensive (€m)

1⃣ #OusmaneDiomande 🇨🇮 (#SportingCP) €52.8m

2⃣ #RobertRenan 🇧🇷 (#FKZenit) €23.4m

3⃣ #JorrelHato 🇳🇱 (#AFCAjax) €22.0m

From @CIES_Football ⚽️ analysis with @Wyscout 📊 pic.twitter.com/ryfSsyIP9p