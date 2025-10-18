Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου σε οικισμό της Περαίας, με τη συμμετοχή διαφόρων υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, εξετάστηκαν 36 άτομα και 30 οχήματα. Από την επιχείρηση προέκυψαν τρεις προσαγωγές, ενώ διαπιστώθηκαν συνολικά 18 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών κυρώσεων. Επιπλέον, 13 οχήματα κρίθηκαν ακατάλληλα για κυκλοφορία και ακινητοποιήθηκαν.

Στη δράση συμμετείχαν αστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, καθώς και από τις Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αστυνομίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν και έλεγχοι ηλεκτροδότησης σε συνεργασία με κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ. Εντοπίστηκαν τέσσερις περιπτώσεις παράνομης σύνδεσης ρεύματος, οι οποίες διερευνώνται περαιτέρω.

Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, αντίστοιχες επιχειρήσεις θα επαναληφθούν το προσεχές διάστημα και σε άλλες περιοχές του νομού, στοχεύοντας τόσο στην ενίσχυση της ασφάλειας όσο και στον έλεγχο φαινομένων παραβατικότητας στην καθημερινότητα των πολιτών.