Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη στυγερή δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα, με βίντεο ντοκουμέντο να καταγράφει τις κινήσεις των δραστών αμέσως μετά το έγκλημα.

Το οπτικό υλικό, που παρουσίασε το Mega, δείχνει τους δύο ανήλικους κατηγορούμενους, ηλικίας 17 και 16 ετών, να απομακρύνονται βιαστικά από το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 50χρονος.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το συγκεκριμένο βίντεο αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο για την ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους, καθώς καταγράφει την προσπάθειά τους να διαφύγουν αμέσως μετά την επίθεση.

Μάλιστα, στο ίδιο υλικό φέρεται να αποτυπώνεται και η στιγμή που ένας εκ των δραστών πετά το μαχαίρι, επιχειρώντας να εξαφανίσει το φονικό όπλο.

Με βάση τις καταθέσεις των δύο νεαρών, το περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από συνάντηση με το θύμα, κατά την οποία φέρεται να προέκυψε έντονη διαφωνία.

Ο καβγάς, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, ξέσπασε με αφορμή οικονομική διαφορά και κλιμακώθηκε γρήγορα σε βίαιη επίθεση με μαχαίρι, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του τραγουδιστή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Κυριακή 22 Μαρτίου, όταν ο Γιώργος Τσιτόγλου βρέθηκε νεκρός στην είσοδο κατοικίας, φέροντας πολλαπλά τραύματα.

Το σπίτι, σύμφωνα με την έρευνα, του είχε παραχωρηθεί από γνωστό του για να διανυκτερεύσει.

Κατά την κατάθεση του ιδιοκτήτη, το θύμα είχε φτάσει στο σημείο μαζί με μία γυναίκα και τους δύο ανήλικους, γεγονός που συνέβαλε στην ανασύνθεση των τελευταίων ωρών πριν το έγκλημα.

Προφυλακισμένοι οι κατηγορούμενοι

Οι δύο νεαροί έχουν ήδη προφυλακιστεί, ενώ από την πλευρά του 16χρονου έχει κατατεθεί αίτημα αποφυλάκισης.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Καρδίτσας.