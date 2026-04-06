Με τη διαδικασία των νομιμοποιήσεων συνεχίζεται σήμερα στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Είμαστε εδώ για να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η δίκη πρέπει να ξεκινήσει και θα ξεκινήσεις. Η δίκη για τα χαμένα βίντεο που αναβλήθηκε επ’ αόριστον ήταν μία πολύ σημαντική δίκη για την υπόθεση των Τέμπων. Για πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας βίντεο, φωτογραφίες και υλικό από drone που πήραν οι πραγματογνώμονες τις πρώτες ώρες του εγκλήματος, τα οποία στοιχεία αποδεικνύουν το λεγόμενο “μπάζωμα” που φωνάζουν οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή», τόνισε, η δικηγόρος συγγενών θυμάτων, Βάζω Πανταζή.