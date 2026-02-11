Σε κατάσταση κινητοποίησης βρίσκεται η Αστυνομία μετά από ανώνυμη προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης επέλεξε να ενημερώσει τόσο την άμεση δράση όσο και μέσα ενημέρωσης. Πιο συγκεκριμένα, η κλήση έγινε αρχικά στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και σχεδόν ταυτόχρονα στο κέντρο του «100», αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «έχει τοποθετηθεί βόμβα στο Divani Caravel».

Ο άγνωστος έδωσε χρονικό περιθώριο 40 λεπτών, ενω στο ξενοδοχείο ήταν μία πρόγραμματισμένη εκδήλωση για το Ιράν. Για την ώρα δεν έχει κλείσει δρόμος, αλλά έχει αποκλειστεί ο χώρος και μεταβαίνει κλιμάκιο ΤΕΕΜ για έλεγχο.