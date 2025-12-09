Τα μέλη της οικογένειας του άτυχου τοπογράφου που ήταν στην κατάμεστη δικαστική αίθουσα στο άκουσμα της απόφασης ξέσπασαν σε κλάματα.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να επιβληθεί ισόβια κάθειρξη στον βασικό κατηγορούμενο και επιπλέον ποινές για την παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, πλαστογραφία. Είκοσι έτη κάθειρξης ζήτησε η εισαγγελική λειτουργός για τον δεύτερο κατηγορούμενο για απλή συνέργια και επιπλέον ποινή για επιμέρους πράξεις.

Η πρόταση για κάθειρξη 20 ετών προκάλεσε την αντίδραση της υπεράσπισης η οποία σημείωσε πως η συγκεκριμένη ποινή «ισούται σχεδόν με ισόβια» και ζήτησε «να γίνει διαβάθμιση ποινικών ευθυνών …».

Τον τελευταίο λόγο έχει το δικαστήριο το οποίο θα αποφασίσει για τις ποινές που θα επιβληθούν στους κατηγορούμενους.