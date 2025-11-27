Μια ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου στη Γαστούνη, όταν ομάδα ατόμων -άγνωστος μέχρι στιγμής ο αριθμός- εισέβαλε σε κοσμηματοπωλείο της περιοχής.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 5:30 το πρωί, ομάδα ατόμων έφτασε στο σημείο, μπλόκαρε τον δρόμο με κλεμμένο αυτοκίνητο και μέσα σε ελάχιστα λεπτά κατάφερε να σηκώσει τα μεταλλικά ρολά του καταστήματος, πριν προλάβει κάποιος να αντιδράσει.

Η επιχείρηση ήταν τόσο γρήγορη και συντονισμένη, που θύμιζε χτύπημα επαγγελματικής σπείρας.

Παρά τον θόρυβο και τη ζημιά στο κατάστημα, παραμένει άγνωστο αν πρόλαβαν να αρπάξουν τα κοσμήματα οι δράστες, καθώς εξαφανίστηκαν από το σημείο προτού τους εντοπίσει κάποιος.

Αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν άμεσα στο σημείο και πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.