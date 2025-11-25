Συνελήφθησαν πέντε άτομα για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στο Ρέθυμνο. Συγκεκριμένα, από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν δύο πολεμικά όπλα, ενώ εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων διάφορα όπλα, φυσίγγια, ξίφη, ξιφολόγχες και μέρη όπλων.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και πραγματοποιήθηκε χθες, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν οι πέντε ημεδαποί ηλικίας από 36 έως 52 ετών.

Η επιχείρηση οργανώθηκε στο πλαίσιο σχεδιασμού και δράσεων για την πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής και γενικότερα την πρόληψη της εγκληματικότητας.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες και λοιπούς χώρους που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ημεδαποί και κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 2 πολεμικά τυφέκια, 6 πιστόλια, 1 περίστροφο, 1 υποπολυβόλο, 4 κυνηγετικά όπλα, 171 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 1.169 πυροδοτημένα φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 5 απομιμήσεις πιστολιών, 6 ξίφη και ξιφίδια, 2 ξιφολόγχες πολεμικών τυφεκίων, 1 γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου, 1 σκελετός περιστρόφου, 1 φυσίγγιο αντιαεροπορικού όλμου, 3 κορμοί πολεμικών τυφεκίων, 1 απομίμηση χειροβομβίδας και 39 κροτίδες.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.