Το φως της δημοσιότητας είδε ένας διάλογος του Σπύρου Μαρτίκα με τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος, αλλά και έναν άνδρα που έπεσε θύμα.

Ο διάλογος δημοσιεύτηκε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» και αφορά τη στιγμή που ο Μαρτίκας συστήνει το θύμα στον αρχηγό, με τον τελευταίο να εξηγεί τον τρόπο που γίνονταν οι υποτιθέμενες επενδύσεις στο καζίνο.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τον διάλογο:

ΑΡΧΗΓΟΣ: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος εδώ πέρα που χρηματοδοτώ το καζίνο. Επειδή είσαι φίλος του Σπύρου, σου λέω κάτι. Δεν κάνει να πέσει ούτε ένα κατοστάρικο μέσα, είναι ελεγχόμενο όλο το έργο. Η ρουλέτα ελέγχεται από πολύ μακριά, αν σου πω θα πάθεις πλάκα. Είναι ελεγχόμενο όλο το έργο, είναι κρίμα. Γιατί εγώ σου λέω χρηματοδοτώ το καζίνο. Τώρα το πώς χρηματοδοτώ, αυτός ξέρει, είναι καιρό εδώ.

ΘΥΜΑ: Δεν παίζω, έρχομαι μια στο τόσο για το χαβαλέ.

ΑΡ: Θες να έρθεις για δουλειά εδώ πέρα;

ΜΑΡΤΙΚΑΣ: Ρε παιδί μου, δεν ξέρει ο άνθρωπος, του είπα θα σε γνωρίσω στα άδυτα… στον Β… Περίμενα να του γνωρίσω εσένα, εσύ είσαι ο αρχηγός εδώ. Εγώ τι να του πω;

ΑΡ: Λοιπόν, εδώ πέρα τι κάνουμε. Εδώ πέρα, εδώ και πολλά χρόνια εγώ, αυτός ξέρει, του έχεις πει ότι έχεις βάλει λεφτά του ανθρώπου;

ΜΑΡ: Δεν του έχω πει ακριβώς.

ΑΡ: Γιατί δεν του το είπες;

ΜΑΡ: Ε, γιατί θέλω να του πεις.

ΑΡ: Γιατί είσαι μονοφαγάς, σε έχω καταλάβει γιατί δεν το είπες. Εδώ πέρα λοιπόν τι κάνουμε, είσαι επιχειρηματίας, τι δουλειά κάνεις;

Θ: Προμηθεύω φαρμακεία, έτσι γνώρισα τον Σπύρο.