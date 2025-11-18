Ένα ιδιαιτέρως σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 18/11 στο Τυμπάκι της Κρήτης. Ένας 60χρονος δέχτηκε πυροβολισμό με καραμπίνα την ώρα που κοιμόταν στο κρεβάτι του.

Ο άνδρας τραυματίστηκε από τα σκάγια στο χέρι και στην πλάτη.

Το συμβάν, όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το e-mesara.gr καταγράφηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα και άμεσα στην Αστυνομία σήμανε συναγερμός με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να σπεύσουν στο σημείο για τη διερεύνηση των συνθηκών του πυροβολισμού.

Ο 60χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, συνοδεία γιατρού, προκειμένου να λάβει άμεση ιατρική φροντίδα.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα κίνητρα ή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροβολήθηκε ο άνδρας.