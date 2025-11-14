Νέα στοιχεία αναφορικά με το μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας μετά τη σύλληψη του 23χρονου ανιψιού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που ήταν ανάμεσα στους νεκρούς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 23χρονος φέρεται να είναι εκείνος που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της αντίπαλης οικογένειας.

Ο 23χρονος

Οι καταθέσεις των μαρτύρων, αλλά επίσης και το βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τον 23χρονο με το αγροτικό να περνάει από το σημείο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη, ήταν τα στοιχεία εκείνα που οδήγησαν τις Αρχές στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή του.

«Δεν είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο μοναδικός εμπλεκόμενος στο περιστατικό»

«Ο 23χρονος συνελήφθη με ένταλμα σύλληψης. Βέβαια, φέρεται να είναι ο άνθρωπος που έχει τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό, χωρίς να είναι ξεκάθαρο στην Αστυνομία ότι είναι ο μοναδικός εμπλεκόμενος στο περιστατικό», επεσήμανε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα ΜEGA» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ηθικός αυτουργός, να είναι άλλο πρόσωπο που κατασκεύασε και έδωσε τον εκρηκτικό μηχανισμό», συμπλήρωσε.

Τη Δευτέρα η απολογία του 23χρονου

Ο 23χρονος αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

O 23χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκρηξη από κοινού που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη τόσο σε πράγματα όσο και σε ανθρώπους, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς, κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και κατοχή εκρηκτικών υλών.

«Όλα αυτά είναι αντικείμενο έρευνας και απόδειξης», είπε η συνήγορος του 23χρονου, η οποία πάντως ξεκαθάρισε πως κατά την άποψή της δεν συνέτρεχαν λόγοι έκδοσης εντάλματος σύλληψης, υποστηρίζοντας πως ακόμα και μέλη της έτερης οικογένειας που έχει εμπλακεί στο περιστατικό (της 56χρονης νεκρής από το μακελειό) σε καταθέσεις τους έχουν υποστηρίξει ότι ο 23χρονος κατηγορούμενος, εκείνη τη νύχτα, λίγο πριν τους τηλεφωνήσουν για την έκρηξη στο σπίτι, ήταν στο ίδιο γλέντι.

«Ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν σε έναν γάμο εκείνο το βράδυ, όταν ειδοποιήθηκε η έτερη οικογένεια της οποίας ανατινάχτηκε η οικία», τόνισε η κ. Μπέρκη, διευκρινίζοντας ότι ο εντολέας της «δεν έχει ιδέα από εκρηκτικές ύλες».

Η συνήγορος υπεράσπισης σημείωσε ότι στο ένταλμα που έχει εκδοθεί γίνεται λόγος και για δεύτερο άτομο.