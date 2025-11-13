Ερωτήματα προκαλούν νέα βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, τα οποία αποτυπώνουν τη στάση των αστυνομικών κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά το μακελειό στα Βορίζια.

Στο υλικό που δημοσίευσε το Mega φαίνονται αστυνομικοί να βρίσκονται στο χωριό περίπου 15 λεπτά μετά τους πρώτους πυροβολισμούς, ωστόσο να παραμένουν σε απόσταση από το σημείο όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό. Η κάμερα καταγράφει ώρα 11:15, δείχνοντας το περιπολικό σταθμευμένο στον πάνω δρόμο του χωριού — λίγα μέτρα μακριά από τον τόπο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες εικόνες, στις 11:30, δηλαδή ένα τέταρτο αργότερα, οι αστυνομικοί φαίνεται να βρίσκονται ακριβώς στο ίδιο σημείο, χωρίς να έχουν πλησιάσει την περιοχή όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Η στάση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις σχετικά με την ετοιμότητα και την ανταπόκριση των δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ., τη στιγμή που η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τα γεγονότα.