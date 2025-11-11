Ένα φυσίγγιο που φέρεται να τοποθέτησε σε μηχάνημα τυχερών παιχνιδιών στο καζίνο της Θεσσαλονίκης, οδήγησε στη σύλληψη 36χρονου αλλοδαπού για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων.

Ο εντοπισμός του φυσιγγίου προκάλεσε έρευνες, κατά τις οποίες βρέθηκαν στην κατοχή του 36χρονου συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 177,52 γραμμαρίων, 46 ναρκωτικά χάπια, μικροποσότητα κάνναβης, ένα πιστόλι κρότου με μια γεμιστήρα κ.ά.

Ο ίδιος, σύμφωνα με την αστυνομία, κυκλοφορούσε με μισθωμένο αυτοκίνητο, το οποίο δεν είχε επιστρέψει ως όφειλε, και γι’ αυτό τον λόγο υπεβλήθη έγκληση για υπεξαίρεση από την ιδιοκτήτρια εταιρεία. Επιπλέον, ο συλληφθείς φαίνεται πως είχε δηλώσει ψευδώς κατά το παρελθόν την απώλεια του διαβατηρίου του.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης ο 36χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.