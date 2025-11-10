Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος αστυνομικός, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και είχε καταθέσεις που ξεπερνούν τις 600.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον του ανακριτή αρνήθηκε όσα του αποδίδονται και δήλωσε περιστασιακός χρήστης.

«Δεν έχω κάνει ποτέ διακίνηση ναρκωτικών. Είμαι μόνο περιστασιακός χρήστης κοκαΐνης», φέρεται να είπε, ισχυριζόμενος ότι η οικογένειά του έχει μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

«Έχω οικονομική άνεση εξαιτίας των γονιών μου, με τα λεφτά των οποίων είχα μερίδιο σε κομμωτήριο και διαμέρισμα Airbnb», εμφανίζεται να είπε στην απολογία του, σημειώνοντας πως έχει «δικαιολογήσει στις δικαστικές αρχές όλες τις συναλλαγές μου στο 100% και δεν είναι καμία παράνομη». «Το λάθος μου ήταν ότι τα χρήματα που εισέπραττα από τις εργασίες μου τα έπαιζα στο στοίχημα», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ο 38χρονος δεν έπεισε με τους ισχυρισμούς του, με αποτέλεσμα να κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση υποστηρίζοντας πως είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. «Είμαι θύμα των ναρκεμπόρων. Βοηθήστε με να απεξαρτηθώ. Δεν έκανα διακίνηση και είναι ψέματα ότι έδινα ναρκωτικά παρουσία του ανηλίκου παιδιού μου», φέρεται να είπε στον ανακριτή, ενώ η σύζυγός του, η οποία επίσης προφυλακίστηκε, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με ναρκωτικές ουσίες, ενώ ζήτησε να αφεθεί ελεύθερη για να επιστρέψει στο παιδί της.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος με όρους.