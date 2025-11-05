Σακούλες με μπάζα, όπως επίσης έπιπλα και βαλίτσες, φαίνεται να πέταξε 54χρονος σε ρέμα στην περιοχή Λακκιά, στο δήμο Θέρμης, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Μετά από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, σχηματίστηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, δικογραφία εναντίον του για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας περιβάλλοντος.

Η πράξη φαίνεται να τελέστηκε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών.