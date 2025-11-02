Δεν έχει τέλος το θρίλερ στα Βορίζια μετά το αιματηρό επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Στενό συγγενικό πρόσωπο μιας από τις εμπλεκόμενες οικογένειες μίλησε στο Mega και περιέγραψε τα γεγονότα, εξηγώντας πώς ξέσπασε ο «πόλεμος» ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, αυτή τη στιγμή αγνοείται ο γιος της 56χρονης, καθώς κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκεται.

Οι λόγοι της ένοπλης σύγκρουσης

Σύμφωνα με τον συγγενή, η τραγωδία ξεκίνησε για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος αφορά το γεγονός ότι η μία οικογένεια κατηγορεί την άλλη πως παρείχε στοιχεία στην αστυνομία που οδήγησαν στη σύλληψη και προφυλάκιση δύο μελών της οικογένειας, δηλαδή του πατέρα και του γιου, στο πλαίσιο έρευνας για κύκλωμα ζωοκλοπών.

Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με την κατασκευή σπιτιού στο Ξετρύπι, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της αντίπαλης οικογένειας. Με λίγα λόγια, η μία οικογένεια αποφάσισε να χτίσει σε έδαφος που η άλλη θεωρεί δικό της.

Παράλληλα, το συγγενικό πρόσωπο ανέφερε:

«Μετά την βόμβα που μπήκε στο σπίτι, η άλλη οικογένεια πανηγύριζε χτυπώντας με καλάσνικοφ στον αέρα. Το Σάββατο το πρωί ο νεκρός ήταν αυτός που βγήκε με το αυτοκίνητο και γάζωσε την συγγενή του. Η δική του οικογένεια που ήταν έτοιμη για τα αντίποινα και τον σκότωσε.

Εγώ ξέρεις τι θέλω από την Ελληνική Αστυνομία; Να μου διαλευκάνει τη βόμβα. Εγώ ξέρω ποιος την έβαλε. Η αστυνομία μπορεί να μου το διαλευκάνει; Το FBI; Αυτό θέλω», ανέφερε αρχικά ο συγγενής και συνέχισε: «Από εκεί ξεκινάνε όλα κοπέλια! Υποβόσκουν πράγματα από το παρελθόν, ναι, αλλά όμως όμως το χθεσινό μακελειό ξεκινάει απ΄ τη βόμβα. Μιλάμε ότι μπήκε μία βόμβα και ότι ήταν χωμένο μες στη χόβολη, μετά πήρε φωτιά. Κατέβηκε ο… προς τα κάτω, προς το χωριό, στην κάτω πάντα, εκεί πέρα ήταν η μακαρίτισσα η… και άλλες γυναίκες γιατί σα σήμερα θα ήταν το μνημόσυνο του πατέρα της. Και κατέβηκε και έριχνε ο άλλος αδιακρίτως πυρά με αποτέλεσμα να σκοτωθεί, να φάει σφαίρα η… και να τραυματιστεί η…. και άλλοι εκεί μέσα πέρα που ήτανε. Και μετά ξεκίνησε η μάχη. Από την ώρα που κατέβαινε έριχνε αδιακρίτως, ήταν οι δικοί μας από εκεί και αντιδράσανε».

Το θρίλερ συνεχίζεται, καθώς ο συγγενής αποκάλυψε ότι αγνοείται ο γιος της 56χρονης που σκοτώθηκε από τους εκατέρωθεν πυροβολισμούς:

«Αυτή τη στιγμή, αγνοείται ο γιος της… Αγνοείται. Είναι ζωντανός, είναι νεκρός; Δεν το ξέρουμε, δεν έχει δώσει σημάδια ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά.