Μια οικογενειακή τραγωδία αποκάλυψε η πυρκαγιά σε σπίτι στην περιοχή του Μασταμπά Ηρακλείου, η οποία ξέσπασε χθες το βράδυ. Νεκρούς μέσα στην οικία που είχε τυλιχτεί στις φλόγες, εντόπισαν οι πυροσβέστες που έφτασαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, μια 94χρονη γυναίκα και τον 60χρονο γιο της, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και βρισκόταν ξαπλωμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι, με μια πλαστική σακούλα στο κεφάλι του.

Κατά το χρόνο που οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν φτάσει στο σημείο, σε ταράτσα εντοπίστηκε και ο δεύτερος γιος της άτυχης 94χρονης, ο οποίος ζούσε με τη μητέρα και τον αδελφό του. Μάλιστα, ο 57χρονος έπεσε από ύψος, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι στην κατοχή του τραυματία βρέθηκαν δύο μαχαίρια. Από την προανάκριση προκύπτει ότι δράστης ζούσε μαζί με τα θύματα και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με τη χρήση πιθανόν εύφλεκτου υγρού προκάλεσε φωτιά εντός του διαμερίσματος, αφού πρώτα είχε τοποθετήσει νάιλον σακούλα στο κεφάλι του αδερφού του, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα υγείας και ήταν κλινήρης.

Ο φερόμενος ως δράστης του εμπρησμού παραμένει νοσηλευόμενος και φρουρούμενος, μη έχοντας αισθήσεις.

Για την υπόθεση παραγγέλθηκε αυτοψία, ιατροδικαστική εξέταση και νεκροψία-νεκροτομή, ενώ ενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Ηρακλείου.

«Η πρώτη εικόνα που πήρε η αστυνομία όσον αφορά την εγκληματική πράξη, γιατί μιλάμε πλέον για εγκληματική πράξη, είναι ότι το άτομο που ήταν στο ειδικό κρεβάτι ήταν καλυμμένος με σακούλα. Άρα το στόρι μέχρι στιγμής μας πάει στο ότι έβαλε φωτιά να τους κάψει, τους σκότωσε και μετά αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Αυτό εξετάζει μέχρι στιγμής η αστυνομία», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η ηλικιωμένη γυναίκα δεν κάηκε, αλλά έχασε τη ζωή της από τις αναθυμιάσεις.

«Η πρώτη αυτοψία της πυροσβεστικής αναφέρει δόλο όσον αφορά την πυρκαγιά. Αυτός στη συνέχεια πήδηξε στο κενό από ταράτσα. Είναι δράμα οικογενειακό. Ήταν και οι δύο άνθρωποι με ιδιαίτερα προβλήματα, ο άλλος (σ.σ. ο γιος στο νοσοκομείο) τους κοιτούσε, κάποια στιγμή μπορεί να φλίπαρε», είπε στη συνέχεια.