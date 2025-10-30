Συνελήφθη 26χρονος οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος κινούνταν με 174 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 94 χλμ/ώρα, το βράδυ της Τετάρτης στην Περιφερειακή Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης. Μάλιστα, όπως προέκυψε, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

Διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέσω συσκευής radar ότι ο 26χρονος κινούνταν με 174 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Στον οδηγό του εν λόγω οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.