Aπετράπη από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, διαδικτυακό κάλεσμα για διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων μοτοσυκλετών χθες το απόγευμα στην περιοχή των Μεγάρων.

Επιπρόσθετα στο σημείο των ελέγχων εντοπίστηκε και συνελήφθη ο διοργανωτής (οδηγός μοτοσυκλέτας) του διαδικτυακού καλέσματος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και απόπειρα επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία.

Βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις με τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα ενώ αφαιρέθηκαν 21 άδειες ικανότητας οδήγησης, 19 άδειες κυκλοφορίας και 2 ζεύγη πινακίδων.

Ενδεικτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν αφορούν:

– 16 για δυσδιάκριτες πινακίδες καθώς οι οδηγοί είχαν τοποθετήσει αυτοκόλλητα στις πινακίδες τους για την αποφυγή εντοπισμού τους,

– 14 για πρόσκληση θορύβου,

– 2 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

– 1 για ΚΤΕΟ,

– 1 για έλλειψη καθρεπτών και

- 5 για λοιπές παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι συνελήφθη και άλλος οδηγός μοτοσυκλέτας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης από 16-10-2025 από αστυνομικούς του Α’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής.