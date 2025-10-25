Το δρόμο για τη φυλακή πήραν τέσσερις από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν το Σάββατο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η μαραθώνια διαδικασία ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα με την απόφαση για προφυλάκιση των δυο τελευταίων κατηγορουμένων που πέρασαν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου και φέρονται ως ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα που ,σύμφωνα με την κατηγορία , δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Νωρίτερα , κρίθηκε προφυλακιστέα μια 53χρονη η οποία δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα της το εμπόριο αλλά και ένας ακόμη κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται να συνδέεται συγγενικά με κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης .

Οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι, που ο ένας μετά τον άλλο έδιναν εξηγήσεις από νωρίς το πρωί , αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Την Κυριακή θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου κατηγορούμενοι στους οποίους αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος στην υπόθεση.