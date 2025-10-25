Δύο προφυλακίσεις στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας.

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία της, μια 53χρονη η οποία φέρεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα της το εμπόριο.

Κατηγορούμενες στην υπόθεση είναι και οι δυο κόρες της, οι οποίες , ωστόσο, μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους.

Νωρίτερα , κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ένας ακόμη κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται να είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς του προσώπου που εμφανίζεται ως αρχηγός, με τον οποίο, μάλιστα , τον συνδέει και οικογενειακή σχέση .

Σήμερα ,μέχρι αυτή την ώρα, έχουν απολογηθεί και αφεθεί ελεύθεροι με όρους 8 κατηγορούμενοι στην υπόθεση ενώ εκκρεμούν οι απολογίες δυο ακόμη προσώπων .

Αύριο θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου κατηγορούμενοι στους οποίους αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος στην υπόθεση.