Άνοιξε η αυλαία, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, μιας ακόμη δίκης που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή τη φορά με κεντρικά πρόσωπα τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Δημήτρη Μελά, και την πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων.

Είναι αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της υπεξαγωγής εγγράφου, υπόθαλψης εγκληματία και παράβασης καθήκοντος από κοινού, οι οποίες αφορούν ενέργειές τους την περίοδο που βρέθηκαν σε θέσεις «κλειδί» στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία αποτελεί κομβικής σημασίας πρόσωπο στην έρευνα για τον Οργανισμό και αναφέρθηκε σε ελέγχους που διενήργησε το 2020, από τους οποίους, όπως σημείωσε, εντοπίστηκαν εκτεταμένες παρατυπίες στη διανομή του Εθνικού Αποθέματος.

«Υπάρχει φόβος στον οργανισμό, πολλοί δεν μιλούν», ανέφερε η μάρτυρας, η οποία εξήγησε πως ήταν υπεύθυνη για τον έλεγχο αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

«Ο τότε πρόεδρος, Γρηγόρης Βάρρας, μου ανέθεσε πρόσθετους ελέγχους για το Εθνικό Απόθεμα 2019–2020, καθώς υπήρχαν υποψίες καταχρηστικών δηλώσεων σε βοσκοτόπια», κατέθεσε και περιέγραψε τη διαδικασία, τονίζοντας ότι ετησίως υποβάλλονται περίπου 650.000 αιτήσεις επιδοτήσεων από αγρότες, εκ των οποίων εγκρίνονται περίπου 550.000, με συνολικό ποσό ενισχύσεων που αγγίζει τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ.

«Ξεκίνησα να ελέγχω ΑΦΜ στις 4 Σεπτεμβρίου 2020. Διαπίστωσα ότι για 99 ΑΦΜ υπήρχαν σοβαρές παρατυπίες. Οι εκτάσεις που δηλώνονταν δεν βρίσκονταν στην κατοχή αυτών που έπαιρναν την επιδότηση. Άλλος τις δήλωνε μια χρονιά, άλλος την επόμενη. Επρόκειτο καθαρά για τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων», είπε η κ. Τυχεροπούλου, η οποία παρέδωσε τα αποτελέσματά της σε πορισματική έκθεση, την οποία «έδωσα στην κ. Αδαμοπούλου για να την παραδώσει στον κ. Βάρρα».

«Εκείνος είχε δώσει εντολή τα ευρήματα να αποσταλούν στη Δικαιοσύνη», τόνισε η μάρτυρας, η οποία συμπλήρωσε πως τον Νοέμβριο του 2020, ο κ. Βάρρας αποχώρησε από τη διοίκηση του οργανισμού.

Όπως κατέθεσε, λίγες ημέρες αργότερα έλαβε email από τον γενικό διευθυντή να παραδώσει τους φακέλους των ελέγχων στους δυο κατηγορούμενους, κάτι που έκανε στις 17 Νοεμβρίου.

«Από εκείνη τη στιγμή μου αφαιρέθηκε το δικαίωμα εισαγωγής στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα. Είδα πως τα έντυπα που είχα καταχωρίσει άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και εμφανίζονταν με διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά στα οποία είχα καταλήξει εγώ», είπε η μάρτυρας, η οποία όταν κλήθηκε από την έδρα να εξηγήσει τι εννοεί όταν λέει «ότι πολλαπλασιάζονταν», ανέφερε: «Είχα καταχωρίσει ένα έντυπο ελέγχου και ξαφνικά έβλεπα οκτώ με το όνομά μου και διαφορετικά συμπεράσματα. Τα αρνητικά έντυπα είχαν μπροστά κωδικό –1, που αργότερα έμαθα ότι δεν λαμβανόταν υπόψη. Και όλοι οι έλεγχοι μου δόθηκαν για “επανέλεγχο”».

Η κ. Τυχεροπούλου κατέθεσε πως εκείνη την περίοδο δεν αντιλήφθηκε σκοπιμότητα και δεν θεώρησε ότι κινδυνεύει. Ωστόσο, μεταγενέστερα, όπως είπε, δέχτηκε απειλές από ελεγχόμενο παραγωγό.

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν δέχθηκε πιέσεις από τους κατηγορούμενους, ωστόσο, σημείωσε πως είχε απομονωθεί. «Είχα αποκλειστεί υπηρεσιακά. Διαδιδόταν ότι είμαι “τρελή” και ότι δημιουργώ προβλήματα στον οργανισμό. Μου μετέφεραν ότι ο κ. Μελάς το είχε πει αυτό σε συζητήσεις, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα…».

Η δίκη συνεχίζεται.