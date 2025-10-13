Με την κατηγορία της «έκθεσης από κοινού κατ’ εξακολούθηση» οδηγούνται σε δίκη τέσσερα πρώην και νυν στελέχη της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Χανίων, για τη χρήση ληγμένων φίλτρων αιμοκάθαρσης σε τέσσερις ασθενείς. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί το 2022, έπειτα από καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Η δίκη πρόκειται να ξεκινήσει σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων, παρουσία μελών του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου και εκπροσώπων του ιατρικού κόσμου της περιοχής, οι οποίοι βρέθηκαν στο δικαστήριο σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους διωκόμενους γιατρούς. Ωστόσο, η εκδίκαση αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου 2026 λόγω κωλύματος συνηγόρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ένορκη Διοικητική Εξέταση, δεν διαπιστώθηκε ότι προέκυψε κίνδυνος για την υγεία των ασθενών. Από τα τέσσερα άτομα που διώκονται, ο ένας -ο οποίος ήταν διευθυντής της μονάδας- έχει πλέον συνταξιοδοτηθεί, ενώ η νέα διευθύντρια, που ανέλαβε αργότερα, είναι επίσης μεταξύ των κατηγορουμένων.

Συμπαράσταση από τους αιμοκαθαρόμενους

Τη συμπαράστασή τους στους διωκόμενους γιατρούς είχαν εκφράσει και δεκάδες ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στο Νοσοκομείο Χανίων. Με δημόσια επιστολή τους, υπερασπίστηκαν το επιστημονικό προσωπικό της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, καταγγέλλοντας παράλληλα τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Νεφροπαθών ότι επιχείρησε να διαβάλει τους γιατρούς, βασιζόμενος -όπως υποστηρίζουν- σε μη εμπεριστατωμένα και ελλιπή στοιχεία.

Όπως είχαν αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όλοι εμείς υπογράψαμε την επιστολή ακόμα και οι ασθενείς που συνδέθηκαν με τα ληγμένα φίλτρα, γιατί έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον διευθυντή μας. Ένας διευθυντής που εδώ και 11 χρόνια συντονίζει αυτήν τη μονάδα και αγωνίζεται για την καλύτερη θεραπείας μας αλλά και τις καλύτερες συνθήκες κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσής μας».

Η καταγγελία του συλλόγου εργαζομένων του νοσοκομείου

Παράλληλα, όταν το θέμα ήρθε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χανίων είχε εκδώσει ανακοίνωση με τίτλο «Μόνο υπερηφάνεια για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος”». Σε αυτήν, κατήγγειλε ότι η Μονάδα «στοχοποιείται συστηματικά και με ανήθικο τρόπο από το 2016», κάνοντας λόγο για προσπάθεια δυσφήμισης που εξυπηρετεί «άγνωστα συμφέροντα».

Όπως ανέφεραν «Η επιστημονική επάρκεια του ιατρικού προσωπικού, αρχής γενομένης από τον νυν διευθυντή του Τμήματος κ. Τζανάκη Ιωάννη αλλά και των υπολοίπων αξιόλογων ιατρών και νοσηλευτών που την απαρτίζουν τα τελευταία χρόνια, αποτελεί την ηχηρή απάντηση σε όλους όσους προσπαθούν να σπιλώσουν το όνομα αυτού του τμήματος που αποτελεί στολίδι του Νοσοκομείου μας.

Στις αλλεπάλληλες αυτές ανεπιτυχείς επιθέσεις προς τη Μονάδα έρχεται να προστεθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα μια διαφορετικού τύπου ανήθικη επίθεση που στοχεύει στην απαξίωση της Μονάδας του Τεχνητού Νεφρού με απώτερο στόχο να κλονιστεί η εμπιστοσύνη των αιμοκαθαιρόμενων αλλά και των οικογενειών τους στις υπηρεσίες παροχής υγείας».

Τι ανέφεραν οι τέσσερις γιατροί της μονάδας

Σε ανακοίνωση των Ιατρών Νεφρολογικού Τμήματος ΓΝ Χανίων «Άγιος Γεώργιος» στις 29/4/2022 -μεταξύ άλλων- ανέφεραν τα εξής:

«Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο είδος φίλτρων αιμοκάθαρσης το οποίο χρησιμοποιείται σε μόλις 4 από τους 70 ασθενείς μας για πολύ συγκεκριμένους ιατρικούς λόγους γεγονός που τα καθιστά σημαντικά για τους ασθενείς αυτούς και κάνει την αντικατάστασή τους πολύ δύσκολη.

Τονίζουμε ωστόσο, σε απάντηση ορισμένων ισχυρισμών, ότι η χρήση των συγκεκριμένων φίλτρων δεν είχε κάποια αρνητική έκβαση ούτε ως προς την επάρκεια της κάθαρσης -όπως προκύπτει και από τους καθιερωμένους περιοδικούς εργαστηριακούς ελέγχους- αλλά ούτε και ως προς τη γενικότερη κατάσταση της υγείας των ασθενών.

Φυσικά, οι συγκεκριμένοι ασθενείς έχουν ενημερωθεί σχετικά -πλην ενός του οποίου η κατάσταση της υγείας του δεν επιτρέπει την ενημέρωσή του.

Την επομένη του Πάσχα -σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και το Γραφείο Προμηθειών – κινήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες και προμηθευτήκαμε αντίστοιχα φίλτρα από όμορο νοσοκομείο της 7ης ΥΠΕ,

Όμως για να μην μένουν εντυπώσεις -τις οποίες όπως φαίνεται ορισμένοι θέλουν επίμονα να καλλιεργούν υπονομεύοντας το έργο κομβικών δημοσίων δομών υγείας, σε κρίσιμη μάλιστα, συγκυρία επαναλαμβάνουμε με ηχηρό τρόπο: Οι παρακάτω υπογράφοντες Νεφρολόγοι ιατροί εγγυόμαστε την ασφαλή λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, την παροχή υψηλού επιπέδου ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών με σεβασμό στην υγεία και την ασφάλεια των ασθενών μας.

Τζανάκης Ιωάννης – Διευθυντής / Επιστημονικά Υπεύθυνος ΜΤΝ

Παπαδάκη Αντωνία – Διευθύντρια ΕΣΥ

Σταματάκη Ελισάβετ – Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ

Δαμιανάκης Νικόλαος – Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ».