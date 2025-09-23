Το φως της δημοσιότητας είδε ένα σκληρό βίντεο που δείχνει τον άγριο ξυλοδαρμό 14χρονου στον Ασπρόπυργο από άλλα παιδιά, με αποτέλεσμα η αστυνομία να συλλάβει πέντε ανήλικους.

Το βίντεο προβλήθηκε στο Mega και φαίνεται πλήθος παιδιών να περικυκλώνει τον 14χρονο και να αρχίζει να τον χτυπά. Η επίθεση συνεχίζεται και αφού ο ανήλικος σωριάζεται στο έδαφος από τα χτυπήματα.

Αν και κατάφερε, στη συνέχεια, να σηκωθεί για να ξεφύγει, οι ανήλικοι δράστες τον εντόπισαν πάλι σε άλλο σημείο και του επιτέθηκαν χτυπώντας τον ξανά.

Παιδιά που έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο, παρακολουθούν χωρίς να επεμβαίνουν στην σκηνή.

Αφορμή για τον άγριο ξυλοδαρμό του 14χρονου φαίνεται πως είναι σχόλια για μία κοπέλα της παρέας των νταήδων.

Η αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις, με έναν εκ των δραστών να ξυρίζει μαλλιά και γενιά για να μην αναγνωριστεί εύκολα από το βιντεοληπτικό υλικό.