Εξιχνιάστηκε επίθεση με αθλητικό υπόβαθρο, που συνέβη φέτος τον Αύγουστο από ομάδα ατόμων σε βάρος 16χρονου, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος, οπαδοί αθλητικής ομάδας, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της επίθεσης.

Στις 25 Αυγούστου το απόγευμα, την ώρα που ο 16χρονος πήγαινε σπίτι του, τον προσέγγισαν περίπου 20 δίκυκλα με οπαδούς αθλητικής ομάδας, προερχόμενοι από τον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές, ενώ παράλληλα επιχείρησαν να του βγάλουν την μπλούζα που είχε τα διακριτικά άλλης αθλητικής ομάδας. Μετά την επίθεση επιβιβάστηκαν στα δίκυκλα και έφυγαν.

Από την έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας και τις επιπρόσθετες αστυνομικές ενέργειες, διαπιστώθηκε η εμπλοκή στην επίθεση των πέντε συλληφθέντων. Ακολούθησαν νομότυπες έρευνες στα σπίτια τους, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός, προστατευτικά κράνη και παπούτσια που φορούσαν οι κατηγορούμενοι κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Δύο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, μικτού συνολικού βάρους 4,62 γραμμαρίων

Χάρτινη εκρηκτική κατασκευή, τύπου κροτίδα

Τρεις κουκούλες τύπου «fullface»

Δύο ξύλινα ρόπαλα

Πλαστικός τρίφτης με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας (κάνναβη)

32 πήλινα αντικείμενα (όστρακα) και δύο ανιχνευτές μετάλλων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, τα οποία έπειτα από γνωμάτευση αρχαιολόγου της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων, διαπιστώθηκε ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου.

Κατασχέθηκαν ακόμη δύο δίκυκλα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα προσέγγισης και διαφυγής από τον τόπο της επίθεσης. Επισημαίνεται ότι κατόπιν εισαγγελικής εντολής συνελήφθη και η μητέρα ενός εκ των εμπλεκομένων, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού, απόπειρα ληστείας από κοινού, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απείθεια, παράβαση των νομοθεσιών για τα βεγγαλικά, τα όπλα, τα ναρκωτικά και την προστασία των αρχαιοτήτων, καθώς και των μέτρων για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο οποίος τους απήγγειλε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και τους παρέπεμψε να απολογηθούν στον ανακριτή.

Πηγή: ΑΠΕ