Σοβαρό οπαδικό επεισόδιο έλαβε χώρα τη Δευτέρα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 16χρονος που περπατούσε φορώντας φανέλα γνωστής ομάδας της πόλης, δέχτηκε επίθεση από οπαδούς αντίπαλης ομάδας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περίπου 10 άτομα χτύπησαν τον 16χρονο με γροθιές, λοστούς και κράνη μοτοσικλέτας, ενώ του έβγαλαν τη μπλούζα αφού τον χτύπησαν αλλά δεν κατάφεραν να του την πάρουν.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το thestival ανέβηκαν στις μηχανές τους και εξαφανίστηκαν. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειας, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε ιατροδικαστική εξέταση. Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεση τους βίντεο από τη συμπλοκή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξετάζονται τα βίντεο για να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. «Ένας κύριος προσπάθησε να τους χωρίσει, αλλά το παιδί το είχαν κάνει γεμάτο γραμμές, το είχαν χτυπήσει στην πλάτη. Το παιδί περπατούσε, φορούσε τη μπλούζα της ομάδας, του την έβγαλαν και τον ξυλοκόπησαν», όπως λέει αυτόπτης μάρτυρας στην ΕΡΤ.