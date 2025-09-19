Άγριος ξυλοδαρμός φοιτητών σημειώθηκε την περασμένη άνοιξη εντός του Πολυτεχνείου Κρήτης, με έναν από τους παθόντες να νοσηλεύεται για πέντε ημέρες. Παρ’ όλα αυτά, η διοίκηση του ιδρύματος δεν ενεργοποίησε πειθαρχική διαδικασία, επικαλούμενη την επικείμενη αλλαγή της νομοθεσίας. Το πειθαρχικό συμβούλιο δεν είχε συσταθεί και η υπόθεση παρέμεινε ουσιαστικά χωρίς συνέπειες για τους υπαίτιους.

Τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2025, φοιτητές έδειραν άγρια ​​με μπουνιές και κλωτσιές, ακόμη και πεισμένους στο έδαφος, φοιτητές μέσα στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Και οι δύο ομάδες φοιτητών ελέχθη ότι ανήκουν σε φοιτητικές παρατάξεις. Το σχετικό βίντεο, που έχει κυκλοφορήσει δημοσίως, αποτυπώνει τη βιαιότητα. «Μιλάμε για περιστατικά βίας με χαρακτηριστικά σκληρού ξυλοδαρμού φοιτητών από ομάδα φοιτητών με χαρακτηριστικά συμμορίας», σημειώνει ο Γεώργιος Καρυστινός, κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Επτά φοιτητές κατέληξαν στο νοσοκομείο. Από αυτούς, δύο είχαν ελαφρά τραύματα, ένας έλαβε γνωμάτευση σοβαρής βλάβης και ένας νοσηλεύθηκε για πέντε ημέρες λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του. Όπως εξηγεί ο Γεώργιος Καρυστινός, η συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της οποίας φοιτητές συμμετείχαν στο περιστατικό, συνεδρίασε στις 14 Μαρτίου και ζήτησε ομόφωνα την άμεση συγκρότηση πειθαρχικού συμβουλίου.

«Υπήρξαν σκληρά περιστατικά βίας που αφορούσαν μαζικό ξυλοδαρμό ατόμων στο έδαφος. Από βιντεοσκοπημένο υλικό που κυκλοφόρησε στην πολυτεχνική κοινότητα, η σύρραξη μεταξύ των φοιτητών είχε χαρακτηριστικά σκληρού ξυλοδαρμού, όπως παρουσιάζονται επικίνδυνα γρονθοκοπήματα μεγάλης δύναμης και τεχνικής, κάποια εξ αυτών στο κεφάλι, από ομάδα φοιτητών με τη συμμορία», περιέγραψε η απόφαση της σχολής, προσθέτοντας ότι «δεν κλήθηκε η πολύ αστυνομία για να επιδείξει στο περιστατικό εντός της Πολυτεχνειούπολης, ούτε έχει ξεκινήσει μέχρι σήμερα. Οι πρυτανικές αρχές προέβαλαν ως δικαίωμα για την κωλυσιεργία ότι πρόκειται μέσα στο καλοκαίρι να ψηφιστεί νέος νόμος για τα πειθαρχικά αδικήματα, διαδικασία διερεύνησης του περιστατικού ή πειθαρχική δίωξη».

Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας «Καθημερινή», οι καθηγητές της σχολής με ευθύνες επισήμαναν ότι «το ίδρυμα έχει υποστεί πανελλήνιο διασυρμό με τα γεγονότα αυτά, καθώς τεράστιος αριθμός μέσων ενημέρωσης αναφέρθηκε στο περιστατικό και υπήρξαν και σχετικές τοποθετήσεις πολιτικών προσώπων. Καταστρατηγήθηκαν οι ουσιαστικές έννοιες του ασύλου και της ελευθερίας της έκφρασης και έχουν καταγραφεί απειλές κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής φοιτητών του ιδρύματος που έγιναν πράξη».

Η σχολή διενήργησε ΕΔΕ, όπου κατέθεσαν 29 μάρτυρες και παραδοθήκαν οι υπογεγραμμένες καταθέσεις τους και άλλο αποδεικτικό υλικό. Βέβαια, η διαδικασία αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη καθώς όλη αυτή την περίοδο υπήρξαν αντιδράσεις, ανακοινώσεις τόσο κατά του κοσμήτορα, που αρμοδίως παρήγγειλε την ΕΔΕ, όσο και κατά του καθηγητή που την οργάνωσε και την ολοκλήρωσε.

Από την άλλη, ο πρύτανης, Μιχάλης Ζερβάκης, ξεκίνησε τη συγκρότηση του πενταμελούς πειθαρχικού συμβουλίου τον Απρίλιο. Ωστόσο, στις αρχές Ιουνίου, όταν ήταν η συγκρότηση του πειθαρχικού, ανέφερε με αιτιολογία ότι «ερχόταν νέος νόμος προς ψήφιση για τα πειθαρχικά παραπτώματα» – ψηφίστηκε στις αρχές Αυγούστου. «Λες και δεν ισχύει ο τρέχων νόμος μέχρι να ψηφιστεί ο καιρός», όπως σχολίασε στην «Καθημερινή» καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ακριβώς, υπήρχε νόμος -ο 4957 από το 2022- που θεσπίστηκε πειθαρχικές διατάξεις για τις φωνές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του ΑΕΙ. Στο ερώτημα γιατί δεν είχε συγκροτηθεί από το 2022 έως τον Ιούνιο του 2025 πειθαρχικό συμβούλιο στο Πολυτεχνείο Κρήτης, όπως προβλέπει ο νόμος 4957, η απάντηση είναι ότι δεν υπήρχε κάποιο περιστατικό για το οποίο έπρεπε να συγκροτηθεί.

Σήμερα πλέον το ίδρυμα επαναλειτουργεί και το «πάγωμα» της διαδικασίας από την ηγεσία του Πολυτεχνείου Κρήτης εκλαμβάνονται από τους καθηγητές της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και μερίδα των υπόλοιπων καθηγητών ως προσπάθεια το περιστατικό να ξεχαστεί, να μην πυροδοτηθεί το κλίμα και προκληθούν αντιδράσεις.