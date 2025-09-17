Η Ελλάδα ανέστειλε την έκδοση στη Μολδαβία του επιχειρηματία και πρώην πολιτικού Βλαντίμιρ Πλαχοτνιούκ, τον οποίο καταζητεί το Κισινάου για μια υπόθεση μαζικής απάτης του 2014, όπως δήλωσαν στο Reuters την Τετάρτη Μολδαβός εισαγγελέας και νομική πηγή στην Ελλάδα.

Ελληνικό δικαστήριο είχε αποφανθεί υπέρ της έκδοσής του με κατηγορίες που σχετίζονται με την υπόθεση απάτης, γνωστή στο πρώην σοβιετικό κράτος ως «κλοπή του αιώνα», την επόμενη εβδομάδα, λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στη Μολδαβία στις 28 Σεπτεμβρίου.

«Η έκδοση του Βλαντίμιρ Πλαχοτνιούκ στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ανεστάλη, χωρίς να δοθεί κάποιος λόγος», ανακοίνωσε η εισαγγελία της Μολδαβίας, προσθέτοντας ότι είχε ενημερωθεί για την απόφαση από την Ιντερπόλ.

Ο Πλαχοτνιούκ, 59 ετών, έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία.

Νομική πηγή στην Ελλάδα ανέφερε υπό τον όρο της ανωνυμίας ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέστειλε την έκδοση, καθώς ο Πλαχοτνιούκ ερευνάται και από τη Ρουμανία για πλαστογραφία και του ζητήθηκε να δώσει εξηγήσεις σε Έλληνα εισαγγελέα για την υπόθεση.

Ο Πλαχοτνιούκ συνελήφθη στις 21 Ιουλίου στο αεροδρόμιο της Αθήνας, αφού επιβιβάστηκε σε πτήση για το Ντουμπάι. Η ελληνική αστυνομία ενήργησε βάσει εντάλματος της Ιντερπόλ που είχε εκδοθεί τον Φεβρουάριο και ανέφερε ότι κατείχε 16 διαβατήρια, μεταξύ άλλων από τη Ρουμανία, το Μεξικό και τη Ρωσία.

Είναι ο βασικός ύποπτος σε υπόθεση που σχετίζεται με την εξαφάνιση, το 2014, 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από το τραπεζικό σύστημα της Μολδαβίας — ποσό που τότε αντιστοιχούσε στο 12% του ΑΕΠ του πρώην σοβιετικού κράτους. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος, δωροδοκία και απάτη.

Η Ρωσία είχε επίσης ζητήσει την έκδοσή του για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

«Εμείς – οι πολίτες αυτής της χώρας – πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και ότι αυτή η διαδικασία δεν θα σταματήσει», έγραψε στο Facebook ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας, Ντορίν Ρετσεάν, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα ερευνήσει την απόφαση. «Οι θεσμοί πρέπει να τον φέρουν πίσω με χειροπέδες».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτόν τον μήνα, ο Πλαχοτνιούκ χαρακτήρισε όλες τις κατηγορίες εναντίον του «συκοφαντία και πολιτικό μίσος».

Πριν διαφύγει από τη Μολδαβία, ο Πλαχοτνιούκ ήταν ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος από το 2016 έως το 2019, το οποίο συμμετείχε τότε στον κυβερνητικό συνασπισμό. Η Μολδαβία ελπίζει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030.