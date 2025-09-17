Συνελήφθη 54χρονος ημεδαπός για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και για διακίνηση ναρκωτικών από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.

Η σύλληψη έγινε με τη βοήθεια του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου «Ορφέα», ο οποίος οδήγησε στον εντοπισμό των παράνομων ουσιών.

Στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου σε περιοχή της Καστοριάς, εντοπίστηκε ο 54χρονος, στην κατοχή οποίου βρέθηκαν 2,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε μορφή σκόνης.

Σε έρευνες στο σπίτι και σε αγρόκτημα του συλληφθέντα εντοπίστηκαν άλλα επτά δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1,30 έως 3 μέτρα, σε πλήρη ανάπτυξη, ένα εκριζωμένο δενδρύλλιο κάνναβης, σε στάδιο αποξήρανσης ύψους 2 μέτρων, ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, καθαρού βάρους 16,2 γραμμαρίων και ένας τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.

Σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Πηγή: ΑΠΕ